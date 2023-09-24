الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" ترصد إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي (فيديو)

الاستثمار الصناعي
الاستثمار الصناعي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إجراءات الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي، في مختلف المناطق الصناعية بأنحاء البلاد.

إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي

  • إنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص ومتابعة المستثمرين.
  • خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج "يونيو 2022".
  • تخصيص 1.1 مليار جنيه بموازنة 2022 – 2023 لترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات.
  • إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية.
  • إطلاق مبادرة "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
  • إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية.
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وترتكز على جذب الاستثمارات.
إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي الاستثمار الصناعي تحفيز اجراءات الاستثمار اكسترا نيوز

مواد متعلقة

انطلاق ورشة النقد الفني للدكتور محمد عيسي على هامش "الإسكندرية المسرحي"

ورشة أداء الممثل تستهل أعمالها على هامش الإسكندرية المسرحي الدولي

السفير حسين هريدى: انتصار أكتوبر لم يأتِ من فراغ (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية" ببيروت يبرز الوضع بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى (فيديو)

كاتب صحفى يكشف تفاصيل إطلاق المؤتمر الدولى لإعادة إعمار ليبيا (فيديو)

الجيش اللبنانى: إطلاق غاز مسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردًا على قنبلة دخان

فكرت حسين: "المسرح العراقى له أسلوب وشكل مختلف"

عمرو البسيوني يكشف تفاصيل انطلاق فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير (فيديو)

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

محمد صلاح يتحدى وست هام يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟