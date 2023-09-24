"إكسترا نيوز" ترصد إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي (فيديو)
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إجراءات الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي، في مختلف المناطق الصناعية بأنحاء البلاد.
إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي
- إنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص ومتابعة المستثمرين.
- خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج "يونيو 2022".
- تخصيص 1.1 مليار جنيه بموازنة 2022 – 2023 لترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات.
- إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية.
- إطلاق مبادرة "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وترتكز على جذب الاستثمارات.