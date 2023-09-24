"إكسترا نيوز" ترصد إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد إجراءات الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي، في مختلف المناطق الصناعية بأنحاء البلاد.

إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعي