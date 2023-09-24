الصفقات الكاملة للأندية المشاركة فى دورى المحترفين (1)

دعمت الأندية المشاركة في دوري المحترفين صفوفها استعدادًا للنسخة الأولى من المسابقة التي تبدأ اليوم وهناك أندية قامت بعملية إحلال وتجديد شاملة منها غزل المحلة وبترول أسيوط ولافيينا ودكرنس والسكة الحديد، وعلى مدى 4 حلقات تقدم "الدستور" الصفقات الكاملة لأندية دوري المحترفين.

أسوان يتعاقد مع 16 لاعبًا

تعاقد نادي أسوان مع 16 لاعبا، هم: كريم مصطفى، لاعب غزل المحلة، ومسعد عوض، حارس إيسترن كومباني، الذي كان معارًا للجونة، ومحمد العشري وعلي خليل من الجونة، وجابر سالم من بتروجت، وبلال جمال من فاركو، وإبراهيم البهنسي من سمنود، وحسام الصانع، لاعب البنك الأهلي، وأحمد أيمن، مدافع حرس الحدود، والمحترف الإفريقي أموس جيوبام ومحمود لوكس، لاعب طامية، والجامبي موسى سيساي، وعلى ممدوح وصاوي مصطفى ومحمد حامد ميدو وعبد الرحمن كايد.

غزل المحلة يضم 23 لاعبًا

وضم غزل المحلة 23لاعبا، هم: محمود غالي من طنطا وعبد الرحيم عموري لاعب الحمام وأحمد حجي من الجونة والمخضرم أحمد مجدي لاعب بايونيرز وأسامة خليل وأحمد حسن أوشا ثنائي مستقبل وطن ومحمود مسعد من المجد السكندري وعبد الله بيكا لاعب السكة الحديد ومحمد حجازي من الزرقا وأحمد محارب لاعب كفر الشيخ وعبد الرحمن يوسف ومحمود الجزار ثنائي العبور ورجب مارو مهاجم لافيينا ومحمد أبو المجد من الألومنيوم ومحمد طارق لاعب إف سي زد ومجدي صابر من بلقاس سيتي ورجب جمال من دمنهور ويوسف بيبو لاعب حرس الحدود وعمرو مصطفى من القناة وعلي العباسي من بورتو السويس وأحمد سوداني لاعب المقاصة وعلي بسيوني من بني عبيد ومصطفى الشاذلي لاعب المقاولون مواليد 2001.

فريق غزل المحلة

حرس الحدود يكتفي ب 8 لاعبين

وتعاقد نادي حرس الحدود مع 8 لاعبين هم عبد الرءوف زيكو من طنطا وعمر رجب من الأوليمبي ويحيى حامد وجلال الشرقاوي من طلائع الجيش وأحمد عبد الفتاح حارس أسمنت أسيوط وأحمد شعبان من كيما أسوان.

18 لاعبا جديدا في لافيينا

وقام نادي لافيينا بضم 18 لاعبا هم: محمد عبد الشافي عسلية لاعب الشمس ويوسف فهيد من الواسطى ومحمود متولي ساسي لاعب الألومنيوم ومحمد أشرف من بني مزار وعبد الرحمن أسامة من مالية كفر الزيات وأحمد صبري وعلي خالد وإبراهيم محمد لاعبى الزمالك وأحمد سعد من ديروط وعمر بكري لاعب فاليميرا الليتواني ويوسف محسن من بيراميدز وحمدي محمد من النجوم ومعتصم شيكا لاعب التعدين وأحمد خالد من المقاولون والموريتاني محمد سالم مهاجم الهلال الليبي وعمر بركات من وادي دجلة وكريم علاء من المصري وياسين الشيخ من فايد.

بترول أسيوط يدعم صفوفه بـ21 لاعبًا

وتعاقد بترول أسيوط مع لاعبا 21، هم: يوسف النبراوي ومحمد فرحان لاعبى إف سي زد وعبد الرحمن خميسي من سبورتنج ومحمد عماد من ميت خلف ومحمود مقلد لاعب الجمهورية شبين وأبوبكر فوزي من سرس الليان وعبد الله صابر لاعب كسكادا ومحمود عوكل من الزرقا وإبراهيم البشبيشي لاعب دمنهور ومحمد صبحي من نبروه وأيمن ندا من بايونيرز وإسلام أحمد حارس مستقبل وطن وسعد جمال من الفيوم ومحمود سمكة لاعب الشمس وأحمد الرفاعي من بلدية المحلة وأحمد ناصر لاعب سوهاج وإبراهيم الشيشتاوي من دمياط "ومحمد عيد الديب من أسمنت أسيوط وأحمد بدوي حارس النصر وعلي إسماعيل لاعب طلائع الجيش ومحمد وليد من نجمة سيناء وأحمد خالد من الجونة وفعد جمع لاعب الأهلي الذي كان معارًا للداخلية الأسبوع الماضي.