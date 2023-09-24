ضربة البداية.. السكة الحديد يواجه لافيينا فى افتتاح منافسات دورى المحترفين

يستضيف السكة الحديد فريق لافيينا في الرابعة عصر اليوم الأحد، بملعب السكة الحديد في افتتاح منافسات النسخة الأولى من دوري القسم الثاني " أ " المعروف بدوري المحترفين.

مواجهة زملكاوية خارج الخطوط

تقام مباراة السكة الحديد ولافيينا بقيادة زملكاوية خارج الخطوط بين أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد وأحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا.

وتعاقد الفريقان مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية لذلك لجأ أمير عزمي مجاهد وأحمد عيد عبد الملك لخوض عدد كبير من المباريات الودية لتحقيق التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد ودخل كل فريق معسكرا مغلقا بالإسكندرية.

فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد قام بتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين من بينهم محمد أشرف ومحمد عصام وعبد الله جمعة عواض ثلاثي إف سي زد والكيني جون إيفيري ويوسف رحومة ومحمد جمال وحسين البدري رباعي بورتو السويس ومؤمن جابر حارس الترسانة ومحمد جمال الكارتة لاعب بتروجت وباسل عادل من منتخب السويس والسعيد كمال لاعب المصري ومحمود عبد العاطي مهاجم إيسترن كومباني ومحمد نادي من سموحة وأحمد فوزي من القناة ومحمود الألملني حارس بلدية المحلة .

22 لاعبا في قائمة لافيينا لمباراة السكة

في المقال اختار أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق لافيينا 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : كاميني وزياد عسكر وأحمد عطا ومحمد جبس ومحمد عبدالشافي شيفو ومحمد عويس وأحمد سعد وكريم علاء وحمدي محمد وعبدالرحمن جاد وعمر بركات وقاسم ربيع وأحمد سكولز وهشام نيماروعبدالعزيز إينو ويوسف فهيد ومحمد أسامة وعمر عسلية وأوين زلاكس وعاصم شيكا وحازم أبوسنة وأحمد سالم.

فريق لافيينا

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده عماد الشامي ومنصور حسن ومعهم إسلام القماش حكما رابعا.