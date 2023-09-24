الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ450 مواطنًا خلال قافلتين بمركزى بدر ودمنهور بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية المنظمة لهذه القوافل.

قافلة سكانية شاملة بمركز بدر 

حيث قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر ومؤسسة راعي مصر، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة بتنظيم قافلة "سكانية- طبية"بقرية منشأة عامر، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 335 حالة بمختلف التخصصات وعمل 250 نظارة طبية.

كما تم تقديم خدمات بيطرية خلال عمل القافلة، وتم علاج 400 أغنام ورش 250 رأس ماشية، بالإضافة إلى توزيع 60 أسطوانة غاز بسعر المستودع على أهالى القرية، وبقطاع الثقافة تم عمل ورشة رسم وتلوين للأطفال، مع القيام بتعريف الأطفال بالعيد القومى للمحافظة. 

تنظيم قافلة طبية بقرية الأبعادية في دمنهور
 

من ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة طبية بقرية الأبعادية بدمنهور، تم خلالها الكشف على "36 اعتلال كلوي- 11 تنظيم أسرة- 18 أورام سرطانية- 50 تحاليل".

كما تم تجريع 100 أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 150 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية، وتم توزيع 40 أسطوانة غاز على أهالى القرية بسعر المستودع.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار تكثيف القوافل الطبية العلاجية من أجل المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، مع القيام بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن، لاختيار القرى التى يتم تنفيذ القوافل بها، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

قافلة طبية بدمنهور قافلة طبية ببدر مديرية الصحة بالبحيرة نهال بلبع قرية الابعادية القوافل السكانية الظروف المعيشية محافظة البحيرة البحيرة

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