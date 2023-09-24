صحة الشيوخ: تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في كل المجالات.

إقامة مشروعات جديدة

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن مصر والأردن والعراق تعمل على إقامة مشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلًا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.



استقرار المنطقة وأمنها هدف مشترك

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هدف مشترك لكل دول المنطقة خاصة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية التي تستهدف استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.



وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن أمن واستقرار سوريا هدف رئيسي للدول الثلاث لحل الأزمة السورية بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.



عقبات تشريعية

وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

يشار إلى أن وزراء خارجية مصر والأردن والعراق قد بحثوا سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.

وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أنه في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم.

وتناول الوزراء في اجتماعهم بالقاهرة، كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.