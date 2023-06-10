مصر والأردن يوقعان اتفاقيتى تعاون وشراكة فى قطاع الغاز الطبيعى

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة الأردنية عمان، توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي، في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الاتفاقية الأولى التعاون بين الطرفين في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال من خلال الاستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة للغاز الطبيعي المسال (FSRU) في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية، وذلك لتأمين إمداد الغاز لكلا البلدين الشقيقين، في حالات الطوارئ وفق الأطر التي تحافظ على أمن الطاقة لكلا البلدين.

وقع الاتفاقية الدكتور مجدي جلال، الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس أمجد الرواشدة، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

أما الاتفاقية الثانية، فهي بين شركتي إيجاس وفجر، وتشمل العمل على إمداد الغاز الطبيعي من مصر عبر البنية التحتية الممتدة إلى الأردن متمثلة في خط الغاز العربي الرابط بين البلدين، وذلك لتوفير احتياجات القطاع الصناعي بالمملكة الأردنية، علاوة على المساهمة في تنفيذ خطط تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي.

وقع الاتفاقية الدكتور مجدي جلال، الرئيس والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس فؤاد رشاد، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توقيع الاتفاقيات يأتي تجسيدًا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي، وما يشهده من تطور مستمر يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفرا دعمًا قويًا لهذا التكامل المصري الأردني الذي يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات البلدين والمنافع المشتركة من البنية التحتية وشبكة الغاز الطبيعى الممتدة بين البلدين ومصادر الطاقة.

وأضاف "الملا" أن اتفاقية التعاون في استغلال وحدة التغييز بالعقبة نتاج عمل مشترك بين الجانبين للاستفادة المثلي من الأصول والبنية التحتية المتاحة في قطاع الغاز الطبيعى، بما ينعكس إيجابًا على الجانبين ويحقق المنافع المشتركة.

ولفت إلى أن اتفاقية التعاون لتزويد القطاع الصناعي بالأردن تمثل تطويرًا للتعاون القائم بين البلدين في هذا المجال من خلال مشروع خط الغاز العربي، فضلًا عن المساهمة في تنفيذ استراتيجيات تغذية المدن الصناعية بالأردن بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن أوجه الشراكة تتضمن تعظيم نقل خبرات الشركات المصرية في قطاع الغاز الطبيعي واستخداماته المختلفة إلى الأشقاء في الأردن والمساهمة في تنفيذ مشروعاته، في ظل ما يتمتع به قطاع البترول والغاز المصري من خبرة طويلة في هذا المجال.

من جهته؛ قال الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي استكمالًا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز للصناعات وفقًا لتوجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة لتوصيل الغاز الطبيعي كوقود حضاري واقتصادي للمدن والتجمعات الصناعية خلال تنفيذ "رؤية التحديث الاقتصادي" كإحدى أولويات قطاع الطاقة، والاستفادة من تنوع مصادر الغاز لشبكة الغاز الطبيعي الرئيسية المتواجدة من جنوب المملكة بمدينة العقبة وحتى الحدود الأردنية السورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالأردن.

ولفت إلى أهمية الغاز الطبيعي في تخفيض تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، ما يُدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني الأردني.

وأشار بيان لوزارة البترول إلى عقد الوزيرين جلسة مباحثات ثنائية في عمان تناولت أوجه التعاون والتكامل القائم في قطاع الغاز الطبيعى والجهود المستمرة لتعظيم العائد والمردود لكلا البلدين، من خلال هذا التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة المثلي من الإمكانيات المشتركة.

هذا وبدأ اليوم السبت ضخ الغاز الطبيعي المصري لمصنع شركة جينشنج الدولية للسيراميك بمنطقة القطرانة بالأردن.

ونوه Wu Jiangbo المدير العام للشركة، بأهمية هذه الخطوة باعتبارها أساسية لتشغيل المصنع ومساهمة الغاز الطبيعي بشكل مباشر في تخفيض الكلف التشغيلية للمصنع مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويحافظ على البيئة، وتقدم بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة فجر الأردنية المصرية لتذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات والخطوات الجدية للانتهاء من تنفيذ المشروع وتزويد المصنع بالغاز الطبيعي في وقت قياسي.