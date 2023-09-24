الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الدولة شهدت تطورات جذرية فى كافة القطاعات خلال 10 سنوات

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات العشر الماضية تطورات جذرية فى كافة القطاعات وجميع المحافظات ،مضيفة، نرى جميعا  حجم الإنجازات  على أرض الواقع، ومنها مشروعات تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية.

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10 ٪ فائدة لمدة عامين بالمشروعات الاستثمارية فى المدن الجديدة

مشروعات المدن الجديدة 

وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن المحور الثاني يختص بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الصعيد مجتمع جاذب بعد سنوات من الإهمال .

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خبير اقتصادي: المشروعات القومية والطرق ضرورة لمواجهة الزيادة السكانية

مشروعات تنموية عملاقة

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الدولة أيضا قامت  خلال العشر سنوات الماضية بتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء الصوبة الزراعية، ومشروع الاستزراع السمكي.

وأكدت موسى، أننا أيضا شهدنا نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم وتعميق التصنيع المحلي فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق عدة مشروعات قومية ضخمة منذ بداية توليه مقاليد الحكم، أول هذه المشروعات هو المشروع القومي للطرق المشروع ، الذى أُطلق رسميًا نهاية عام ٢٠١٤، ويستهدف إنشاء طرق جديدة رئيسية وداخلية بأطوال ٣٣٠٠ كم، وبتكلفة قدرت آنذاك بنحو ٣٦ مليار جنيه.  

النائبة رحاب موسى مشروعات قومية المشروع القومي للطرق المدن الجديدة فترة حكم السيسي

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