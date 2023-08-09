"حصاد التنمية".. المشروعات القومية تغير حياة المصريين: طرق ومساكن آدمية ومياه نظيفة وتعمير للصحراء

نجحت القيادة السياسية فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات القومية العملاقة خلال الـ٩ سنوات الماضية، فى مختلف القطاعات، على رأسها البنية الأساسية والمرافق العامة والقضاء على العشوائيات، وتوسيع الرقعة الزراعية ومد وتطوير شبكات الطرق وتوفير وحدات إسكان اجتماعى، وغيرها من المشروعات التى بدأت تؤتى ثمارها بشكل واضح على أرض الواقع. وأحدثت هذه المشروعات الضخمة طفرة كبيرة فى حياة المواطنين، بعد أن حرموا لعقود طويلة من الخدمات الرئيسية، مثل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى، وغيرهما من مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن توفير الإسكان الاجتماعى خاصة للشباب، لمواجهة واحدة من أقدم المشكلات فى مصر، وهى مشكلة توفير السكن.

«الدستور» ترصد أبرز الإنجازات التى تحققت فى مصر خلال السنوات الماضية، فى المجالات المتنوعة.

الطرق.. شبكة حديثة بـ36 مليار جنيه أسهمت فى تراجع ضحايا الأسفلت

فى مقدمة المشروعات التى نفذتها الدولة «المشروع القومى للطرق»، الذى أُطلق رسميًا نهاية عام ٢٠١٤، ويستهدف إنشاء طرق جديدة رئيسية وداخلية بأطوال ٣٣٠٠ كم، وبتكلفة قدرت آنذاك بنحو ٣٦ مليار جنيه.

وأثمر المشروع عن تراجع معدلات وفيات وإصابات حوادث الطرق على مستوى الجمهورية خلال الفترة بين عامىّ ٢٠١٧ و٢٠٢٢، بنسبة تقترب من النصف، لتهبط إلى حدود ٥٥.٩ ألف حالة إصابة خلال عام ٢٠٢٢ مقابل ٩٦.٠٠٤ ألف إصابة عام ٢٠١٧، وكان عدد الإصابات قد تراجع أكثر من مرة من ٩١.٥ ألف إصابة فى ٢٠١٨ لـ٧٩.٩ ألف إصابة فى عام ٢٠١٩، ثم ٥٦.٧ ألف إصابة فى ٢٠٢٠، و٥١.٥ ألف إصابة فى ٢٠٢١، لتصل إلى ٥٥.٩ ألف إصابة فى عام ٢٠٢٢.

وانخفضت إصابات الركاب من ٣٥.٤ ألف حالة إصابة فى عام ٢٠١٧ لـ١٦.٦ ألف حالة إصابة بين الركاب فى عام ٢٠٢٢، كما انخفضت إصابات حوادث الطرق على مستوى ١٤ محافظة، فى مقدمتها محافظة الإسماعيلية من ١٢٧٢ إصابة فى عام ٢٠٢٠ لـ٣٦١ إصابة فى ٢٠٢٢.

البنية الأساسية.. إنهاء 100% من شبكات الكهرباء و98.7% من المياه

حظيت مشروعات البنية الأساسية والمرافق باهتمام كبير من قبل أجهزة الدولة، التى سارعت بتحسين معدلات تغطية خدمات البنية الأساسية على مستوى الجمهورية، لتصل نسبة تغطية شبكات مياه الشرب إلى نحو ٩٨.٧٪، وتغطية خدمات الصرف الصحى إلى ٦٦.٧٪، فيما تقارب نسبة تغطية شبكات الكهرباء نسبة ١٠٠٪.

وارتفع عدد محطات المياه على مستوى الجمهورية إلى ٢٧٩١ محطة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقابل ٢٣٦٠ محطة مياه فى عام ٢٠١٣/٢٠١٤، ليصل بذلك عدد المحطات التى دخلت الخدمة خلال تلك الفترة لنحو ٤٣١ محطة جديدة.

وزادت كمية المياه النقية المنتجة بنسبة ٢٦.١٪، لترتفع من ٨.٨٦٧ مليار م٣ خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤ لـ١١.١٦٧ مليار م٣ خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتستحوذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على العدد الأكبر من محطات المياه بنحو ٢٧٥٥ محطة تنتج ٩٠٠٨.١ مليون م٣، بنسبة ٨٠.٧٪ من إجمالى كمية المياه النقية المنتجة.

الإسكان الاجتماعى.. 521 ألف وحدة للشباب ومحدودى الدخل

يعد مشروع الإسكان الاجتماعى من أبرز المشروعات القومية، وبدأ التفكير فيه وإطلاقه رسميًا فى عام ٢٠١٤، بهدف توفير مليون وحدة سكنية لمحدودى ومنخفضى الدخل فى المدن العمرانية الجديدة، أو ما يعرف بمدن الجيل الرابع.

بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» ٥٢١.٦١٢ ألف وحدة منفذة بين عامىّ ٢٠١٣/٢٠١٤ و٢٠٢١/٢٠٢٢، وعمدت الدولة أيضًا إلى إطلاق برامج مماثلة لمتوسطى الدخل كـ«دار مصر» فى عام ٢٠١٦/٢٠١٧، وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة حتى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ نحو ٥٦ ألفًا و٤٧٢ وحدة.

«حياة كريمة».. أكبر مبادرة فى العالم تستهدف تحسين حياة 85 مليونًا

تعد مبادرة حياة كريمة من كبرى المبادرات التنموية على مستوى العالم، والتى جرى إطلاقها فى أوائل عام ٢٠١٩، لتطوير ٤ آلاف و٦٠٠ قرية، يعيش فيها أكثر من ٥٨ مليون نسمة، يشكلون ٥٣٪ من السكان، بتكلفة تقارب تريليون جنيه على عدة مراحل. وأنهت الدولة تنفيذ المرحلة الأولى بنحو ٢٣ ألف مشروع فى ١٤٧٧ قرية فى ٥٢ مركزًا فى نطاق ٢٠ محافظة، استفاد منها ١٨ مليون مواطن بتكلفة ٣٥٠ مليار جنيه، واستحوذت محافظات الصعيد على ما يقارب ٧٠٪ من مخصصات المرحلة بـ١١ مليون مواطن مستفيد. وتضمنت المشروعات إنشاء ٣٨٢ وحدة صحية ومستشفى مركزيًا، و١٤.٢ ألف فصل، و٧٨٧ مركز شباب، كما تم الانتهاء من ٧٣٩ مشروع صرف صحى، و١٦٩ محطة مياه شرب، بهدف تحسين إتاحة خدمات الصرف الصحى من ٢٠٪ لـ٩٠٪ وخدمات مياه الشرب إلى ١٠٠٪.

المليون ونصف فدان.. توفير الاحتياجات من السلع والمحاصيل الغذائية

من بين المشروعات القومية الطموحة، مشروع المليون ونصف فدان، الذى جرى إطلاقه فى عام ٢٠١٤؛ بهدف تعزيز المساحات المزروعة ومواجهة ظاهرة التعديات والتصحر، وكذلك تحدى الكثافة السكنية على نحو يسهم فى توفير الاحتياجات من السلع والمحاصيل الغذائية. وبلغ إجمالى المساحة المستصلحة التابعة لمشروع المليون ونصف فدان ٥٣٧ ألفًا و١٣٥ فدانًا، إضافة إلى ٩٧٠ ألفًا و٨٠٧ أفدنة مساحة قابلة للاستصلاح حتى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢. ووزعت المساحات المستصلحة بالمشروع فى ٦ محافظات: مطروح ١٩٨.١ ألف فدان، وغرب المنيا ١٧٥.٦ ألف فدان، والفرافرة القديمة ٧٠.٢٩٧ ألف فدان، وأسوان «توشكى» ٥٤.٨٤٨ ألف فدان، والفرافرة الجديدة ٢٠.٦٥٠ ألف فدان، شرق سيوة ١٧.٥٨٥ ألف فدان.