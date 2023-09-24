الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ79 اليوم لتداول القمح

بورصة السلع
بورصة السلع

تعقد البورصة السلعية، اليوم الأحد الموافق 24 من سبتمبر الجاري، جلستها رقم 79، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لإتاحة القمح بسعر عادل.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، بينما يتم التداول على سلعة السكر الأبيض يوم الخميس.

طرح 5 آلاف طن سكر فى أول جلسة للتداول فى البورصة السلعية

هذا وقد عقدت البورصة المصرية للسلع، الأربعاء الماضي، الموافق 20 سبتمبر، جلستها رقم 78 للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفير القمح بسعر عادل، ما ينعكس إيجاباً على أسعار الدقيق، والمنتجات التي يدخل في صناعتها بالأسواق.

طرح 10 آلاف طن قمح روسى مستورد للبيع لمطاحن القطاعين الخاص والعام

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية، بطرح 10,000 طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

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وتم تنفيذ خلال جلسة البورصة المصرية للسلع رقم 78 عدد 8 عمليات شراء فعلى، بإجمالي كميات قد 747 طنا، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 29 طلبا، بإجمالي كمية 4,014 طن.

يذكر أنه تم تنفيذ 17 عملية شراء فعلى بإجمالي كميات قدرها 1,957.500 طن،  خلال جلسة البورصة المصرية للسلع رقم 77، وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة خلال هذه الجلسة 38 طلبا، بإجمالي كمية قدرها 5,445.500 طن.

كان قد صرح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، بأنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع- فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كإحدى أهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن.

وأضاف "عشماوي" أن البورصة المصرية للسلع تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

كما أعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع إحدى كبرى البورصات السلعية في المنطقة، وأن الأمور تجري على قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.

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