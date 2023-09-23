هل توجيه اتهامات فساد لسيناتور أمريكي بارز له علاقة بمصر؟.. صحفية توضح

علقت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، على توجيه اتهامات فساد لسيناتور أمريكي بارز وزوجته.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك سياقين لهذه القضية أولهم انتشار معلومات عن تحقيق للمكتب الفيدرالي مع مدير مكتب العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي كان في يوليو الماضي.

وأضاف أن هيئة المحلفين الأمريكية وجهت اتهامات لهذه السيناتور البارز بالفساد والرشوة بملبغ مالي وسبائك ذهبية من رجال أعمال في ولاية نيوجرسي منذ عام 2018 حتى العام الماضي.

وأشارت إلى أن السياق الثاني هو محاولة جر الحكومة المصرية لهذه العملية والخلط بين دفاع السيناتور عن مصر داخل لجنة العلاقات الخارجية، ومحاولة الربط أن هؤلاء رجال الأعمال هم من دفعوا هذه الرشاوى، وهو سياق يقوم علي افتراضات أن هؤلاء رجال الأعمال مصريين وبذلك السياق يقوم علي خدمة الحكومة المصرية الناتجة عن دفاعه عن مصر.

وأكدت أن هذا السجل ليس وليد سنوات قليلة ولكن بداية من عمل هذا السيناتور في مجلس الشيوخ، وبالتالي هناك خلط كبير في هذا السياق، موضحة أن المشكلة أن هناك أدلة أكثر خطورة علي السيناتور لأن هناك أموال تم التحفظ عليها.