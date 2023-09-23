السبت 23 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الرسول هو الرحمة والنعمة والمنة (فيديو)

الدكتور محمد عبدالمالك
الدكتور محمد عبدالمالك

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ الله عز وجل امتن على عباده وأنعم عليهم ببعث سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).

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وأضاف الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بيّنات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ قول الله تعالى في سورة النحل: (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها)، قال عنها حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما “إن نعمة الله هنا هي رسول الله”، مؤكدًا أن سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم هو المنة، وهو النعمة، وهو الرحمة.

وأوضح الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن القرآن الكريم تحدث عن سيدنا الرسول صلّى الله عليه وسلم في غير موضع، ففي معرض الامتنان بنعمة الكوثر يخاطب ربنا عز وجل نبيه الكريم بقوله تعالى: (إنا أعطيناك الكوثر)، والكوثر هو نهر في الجنة، عدد كيزانه كنجوم السماء، ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

وتابع الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: "ويقال لما مات ابناء الرسول من الذكور قال أحد المشركين وهو العاص بن وائل لقد مات أبناء محمد الذكور فإذا مات هو بعد ذلك انقطع ذكره، فقال الله (إن شانئك هو الأبتر) أي أن خصمك ومبغضك وعدوك هو الأبتر المقطوع الذي لا ذكر له، أما أنت فقد رفع الله ذكرك في الأولين، ورفع ذكرك في الآخرين ورفع ذكرك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين).

واستعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس آيات بي نات امتن على عباده محمد صل الله عليه وسلم المنت النعمة الرحمة

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