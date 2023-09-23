السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| بيان مصر للطيران.. والصحة العالمية تكشف مفاجأة عن السل

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت ما بين اخبار فنية وأخرى حوادث بالإضافة إلى أخبار خاصة بالمولد النبوي الشريف.

بعد تصريحات الصحة العالمية كل ما تريد معرفته عن السل

تصدر مرض السل محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما وافق زعماء العالم في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرض السل على إعلان سياسي يتضمن أهدافًا جديدة طموحة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على وباء السل.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

بيان مهم من مصر للطيران  

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران بأن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من القاهرة إلى دبي، وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريًا بمطار الدمام الدولي؛ لوجود عطل فني مفاجئ.

وعلى الفور، طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي، حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

حفلات ذكرى المولد النبوي الشريف 

يحيي عدد من المطربين والفرق الدينية والمنشدين أمسيات خاصة للجمهور على مدار الأيام المقبلة، احتفالا بمناسبة ذكرى  المولد النبوي الشريف.

وتنظم نقابة الصحفيين أمسية بمناسبة المولد النبوي الشريف يحييها الشيخ محمود التهامى تحت عنوان "الليلة المحمدية" يوم الثلاثاء المقبل على خشبة مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشدو التهامى بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله من بينها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

حادثة بشعة.. تعرف علي تفاصيلها 

أحيانا يتحول المزاح إلى جد وينقلب إلى جريمة بشعة تنتهي بالقتل، بعد أن يشعر أحد الطرفين بتعدي الأخر على كرامته لتقع الكارثة.

جرائم كثيرة تتكرر بهذا الشكل مرة تلو الأخرى بسبب المزاح بالأيادي بين الشباب وبعضهما البعض، ونتيجة سبب أو آخر تحدث الكارثة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 
 

إجازة احتفالات بذكرى المولد النبوي إجازة البنوك في المولد النبوي إجازة المولد النبوي 2021 مصر للطيران إجراءات انهاء السفر عبر شركة مصر للطيران

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة