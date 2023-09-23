لا يفوتك هذا المساء| بيان مصر للطيران.. والصحة العالمية تكشف مفاجأة عن السل

تنوعت أخبار هذا المساء اليوم السبت ما بين اخبار فنية وأخرى حوادث بالإضافة إلى أخبار خاصة بالمولد النبوي الشريف.

بعد تصريحات الصحة العالمية كل ما تريد معرفته عن السل

تصدر مرض السل محركات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما وافق زعماء العالم في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرض السل على إعلان سياسي يتضمن أهدافًا جديدة طموحة للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على وباء السل.

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بيان مهم من مصر للطيران

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران بأن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من القاهرة إلى دبي، وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريًا بمطار الدمام الدولي؛ لوجود عطل فني مفاجئ.

وعلى الفور، طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولي، حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

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حفلات ذكرى المولد النبوي الشريف

يحيي عدد من المطربين والفرق الدينية والمنشدين أمسيات خاصة للجمهور على مدار الأيام المقبلة، احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتنظم نقابة الصحفيين أمسية بمناسبة المولد النبوي الشريف يحييها الشيخ محمود التهامى تحت عنوان "الليلة المحمدية" يوم الثلاثاء المقبل على خشبة مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشدو التهامى بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله من بينها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

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حادثة بشعة.. تعرف علي تفاصيلها

أحيانا يتحول المزاح إلى جد وينقلب إلى جريمة بشعة تنتهي بالقتل، بعد أن يشعر أحد الطرفين بتعدي الأخر على كرامته لتقع الكارثة.

جرائم كثيرة تتكرر بهذا الشكل مرة تلو الأخرى بسبب المزاح بالأيادي بين الشباب وبعضهما البعض، ونتيجة سبب أو آخر تحدث الكارثة.

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