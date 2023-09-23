هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران بأن رحلة الشركة رقم MS905 من طراز B737-800 والتى كانت متجهة من القاهرة إلى دبي، وعلى متنها 120 راكبا هبطت اضطراريًا بمطار الدمام الدولي؛ لوجود عطل فني مفاجئ.

وعلى الفور، طلب قائد الطائرة السماح له بالهبوط في مطار الدمام الدولى، حرصًا على سلامة الركاب ووفقًا للمعايير الدولية.

وقد تم إنزال جميع الركاب بمطار الدمام لحين الانتهاء من فحص ومعاينة الطائرة واستكمال الإجراءات الفنية.

ومن جانبها، جهزت الشركة طائرة أخرى متجهة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام؛ لنقل ركاب رحلة MS905 من الدمام إلى دبى.