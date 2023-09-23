السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: مصر تتحرك بفاعلية فى إطار محيطها العربى والإفريقى

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن التهديدات التي تواجه عالمنا من انتشار النزاعات والإرهاب وعجز المنظومة الدولية عن وجود حلول دولية مستدامة، تؤكد أننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن أهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن النزاعات الخطيرة في أوكرانيا أثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون آخر، وأن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأشار إلى أنه من هنا تحركت مصر بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربية والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

سامح شكري الامم المتحدة القاهرة الإخبارية”

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