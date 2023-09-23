طارق شكرى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى حول تطوير منظومة التقاضى

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التوجيهات التي صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تطوير منظومة التقاضي، وذلك خلال اجتماع عقده مع أمس الأول.

وأشار شكري في تصريح له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسى، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم.

العدالة الناجزة

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك خلال لقائه المستشار عمر مروان وزير العدل، علاوة على اطلاعه على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلًا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح شكري، أن اهتمام الرئيس بسرعة تحقيق العدالة الناجزة، يستهدف تحقيق دولة العدل والتصدي للجريمة بمختلف أشكالها واستمرار العمل على تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، كما أنها داعمة لمناخ الاستثمار سواء محلي أو أجنبي. لأن العدالة الناجزة عنوان ارتكاز للاستثمار وبيئة العمل الجاذب.

وعبر النائب طارق شكري، عن تقديره لقرارات الرئيس فيما يخص منظومة القضاء، والتي جاءت تعزيزًا لدولة القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تابع خلال اجتماعه مع وزير العدل، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.