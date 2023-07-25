الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة حماية لحقوق المواطنين.

وقال النائب، إن ما صدر عقب اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، أثلج صدور المصريين وخاصة أصحاب القضايا أمام المحاكم بشأن إنهاء القضايا فى نفس السنة المقامة فيها. 

وأكد مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا، أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية أعرب عن ترحيبه بهذه التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء على القضاة والمتقاضين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى، أمس الإثنين، المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحًا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى.

2020 2021 الأحزاب المصرية إرادة جيل الجهات والهيئات القضائية الذكاء الاصطناعي في المحاكم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار عمر مروان وزير العدل

الأكثر قراءة

مريض من أسابيع.. طليق بوسى أدلى بأقواله فى قضية "سرقة إيصالات الأمانة"

لعنة النيران تصل إيطاليا.. غلق مطار صقلية وانقطاع متواصل للكهرباء والماء

الاتصالات: تأسيس 116 شركة جديدة برأس مال 110 ملايين جنيه

الزمالك يحدد موعد تجديد عقد فتوح وصبحى

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

جثة مبتورة الساقين تكشف السر.. القصة الكاملة لجريمة "العشق المجنون" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا