برلمانى يشيد بتوجيهات الرئيس السيسى لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزير العدل بشأن تحقيق العدالة الناجزة حماية لحقوق المواطنين.

وقال النائب، إن ما صدر عقب اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، أثلج صدور المصريين وخاصة أصحاب القضايا أمام المحاكم بشأن إنهاء القضايا فى نفس السنة المقامة فيها.

وأكد مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا، أن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية أعرب عن ترحيبه بهذه التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء على القضاة والمتقاضين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى، أمس الإثنين، المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحًا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى. وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى.