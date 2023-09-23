كاتب صحفى يوضح أهمية التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

أوضح جمال رائف، الكاتب الصحفي، أهمية التوجيهات الرئاسية بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية في هذا التوقيت، قائلًا: "إن ملف الحماية الاجتماعية كان وما زال حاضرًا على أجندة القيادة السياسية المصرية، حيث يعتبر الملف صاحب الأولوية رغم كافة التحديات".

أزمات عالمية

وأضاف جمال رائف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أنه عند رصد كافة ما قبل هذه الأزمات سواء جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية العالمية، سنجد أن ملف الحماية الاجتماعية كان حاضرًا، ولذلك فإن برنامج "تكافل وكرامة" جاء مبكرًا، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى حياة كريمة التي جاءت مبكرًا، وغيرها من الجهود الخاصة بإعادة هيكلة الدعم وزيادة المخصصات المالية للدعم وما يتعلق بتنظيم العمل الأهلي.

وأوضح أنه قد توالت على مصر من الخارج أزمات لها علاقة بجائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وقد رأينا ملف الحماية الاجتماعية ظاهرًا بشكل واضح في السياسة الداخلية المصرية، وقد أولت الإدارة المصرية والقيادة السياسية المصرية اهتمامًا بالغًا لتحصين المواطن الأولى بالرعاية من تبعات جائحة كورونا الاقتصادية.