"لاستكمال المسيرة التنموية".. "المصري لحقوق الإنسان": ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن منصب رئيس الجمهورية له سمات وصفات محددة، ومع كامل الاحترام لكافة المرشحين لهذا المنصب فيمكن القول إن هذه الصفات متوفرة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكاذيب الإخوان



وأكد المستشار نجيب جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن مصر تتمتع بأمان كامل الآن بعدما كان الإرهاب مسيطر عليها بصورة كبيرة.



وأضاف أن الدولة تخلصت من العشوائيات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه تم تدشين عدد كبير من المدن السكنية التي تليق بالمصريين، وتطوير ملف البنية التحتية والخدمية في مصر وبخاصة في المناطق التي كانت تفتقر كافة مظاهر التنمية والتطوير، معبرا: "ندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة من أجل تكملة المسيرة التنموية" .

وتابع: "منذ 70 عاما لم يُسبق من قبل أن رئيس الجمهورية المصرية يحرص على تهنئة الأقباط بأعيادهم كل عام دون أي أعذار من داخل الكنيسة سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا إضافة إلى تطوير الكنائس والمناطق الأثرية القبطية، لذا مقولة الرئيس أنه رئيس كافة المصريين صادقة ومخلصة ومُحققة على أرض الواقع".

واستطرد: "كنت أخرج من منزلي في عهد الإخوان وكنت لا أعلم ما إذا كنت سأعود للمنزل مرة ثانية أم لا، لذا عنصر الأمان الذي نعيش فيه اليوم في مصر لا يمكن أن يُقدر بثمن".

المساعدات المصرية في ليبيا

وأشار إلى أن المساعدات المصرية في ليبيا دليل على القوة العسكرية المصرية، حيث تحولت القوة العسكرية إلى لمحة إنسانية لا يمكن نكرانها.

وذكر أن ميناء العريش من أكبر موانئ الشرق الأوسط، موضحا أن الدولة حرصت على تطهير سيناء من الإرهاب، إضافة إلى تنميتها تنمية شاملة، ولهذا تحولت هذه المدينة إلى جنة الله في الأرض.