حرق المصحف فى السويد.. “المصرى لحقوق الإنسان”: اعتداء صارخ على العقائد والمقدسات

أعلنت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن استنكارها وبشدة اعتزام مجموعة من المتطرفين في دولة السويد حرق المصحف في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة، في بيانه، إننا نأسف أن يكون ذلك بأمر من محكمة سويدية وتحت إشراف الشرطة السويدية، مؤكدا أن هذه الفعلة الشنعاء تمثل اعتداء صارخا على العقائد والمقدسات وأن ذلك يجافي كل المواثيق والأعراف الدينية.

وأهاب بالمنظمة الدولية أن تحاسب الحكومة السويدية باعتبار أن ذلك من جرائم الكراهية، لافتا إلى أن الاتحاد المصري لحقوق الإنسان سيتابع هذا الموضوع بقلق بالغ ويهيب بوزارة الخارجية المصرية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية متبعة في هذا الشأن.

واختتم جبرائيل بيانه مؤكدا أن ما يفعله هؤلاء المتطرفون هو منافٍ لجميع الأديان وقواعد الأخلاق.