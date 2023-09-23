"الهزار المميت".. حكايات حوادث بدأت بمزاح وانتهت بجرائم قتل

أحيانا يتحول المزاح إلى جد وينقلب إلى جريمة بشعة تنتهي بالقتل، بعد أن يشعر أحد الطرفين بتعدي الأخر على كرامته لتقع الكارثة.

جرائم كثيرة تتكرر بهذا الشكل مرة تلو الأخرى بسبب المزاح بالأيادي بين الشباب وبعضهما البعض، ونتيجة سبب أو أخر تحدث الكارثة.

مقتل شاب وإصابة 2 في مشاجرة بالمقطم

في منطقة المقطم تحول المزاح بين شخصين وأخر غلى مشادة وانقلبت إلى مشاجرة، قام خلالها الطرف الأول بإنهاء حياة زميلهما بالخرطوش .

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بحدوث مشاجرة وإستخدام سلاح نارى بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول أشخاص "أحدهما مصاب برش خرطوش بالبطن" وتم نقله للمستشفى وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، طرف ثان شخصين "توفى أحدهما متأثراً بإصابته بطلق خرطوش" - والثانى "مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم" تم نقله للمستشفى وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وباستكمال الفحص تبين حدوث ذلك لقيام الطرفين بالمزاح مع بعضهما البعض تطورت إلى مشاجرة، وقيام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الثانى بإستخدام " فرد الخرطوش "نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الثانى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

مقتل شاب بسلاح زميله

وفي مركز منية النصر وتحديدا قرية ميت الخولي ، التي شهدت مقتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض بعد وصلة مزاح بينهما.

كان قد تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب - مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر وبسؤال (والدته) إتهمت (طالب - مقيم بذات العنوان) بالتشاجر مع نجلها والتعدى عليه بسلاح أبيض بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب المزاح.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأرشد عن الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شاب يقتل صديقه في الهرم

تحولت وصلة مزاح في الهرم بين شاب وصديقه إلى، وانتهت عقب مشادة كلامية إلى جريمة قتل، وتم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كان قد تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول "أدهم"، 13 عامًا، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالقلب بـ سلاح أبيض.

وقد تبين من الفحص الذي أجراه رجال المباحث أنَّ جاره هو الذي طعنه بعد وصلة مزاح بينهما تحولت لمشادة كلامية قام المتهم، 15 عامًا، باستخدام سلاح أبيض كتر وطعن صديقه بالقلب طعنة أودت بحياته في الحال وفرّ هاربًا.