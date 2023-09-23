السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بدء تصفيات اختبارات بنك فيصل الإسلامي بالجامع الأزهر.. الأربعاء

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تنطلق تصفيات اختبارات الحاصلين على أعلى الدرجات في مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، الأربعاء المقبل، برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، لمدة يوم واحد بالجامع الأزهر.

رئيس جامعة الأزهر يتابع اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

"فؤاد" و"عودة" يتابعان اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن بالجامع الأزهر

استمرت الاختبارات على أربع مراحل لمدة ١٨ يوما، بالوجهين البحري والقبلي والجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، قبل الوصول إلي مرحلة التصفيات النهائية.

وتشكلت لجان الاختبار من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، وذلك برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ومتابعة من، الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق أوضح د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين، وسيتم رصد الدرجات وانطلاق مرحلة التصفية للحاصلين على أعلى الدرجات، وستعقد التصفيات بالجامع الأزهر. .

وختم الجامع الأزهر، فعاليات اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، التي عقدت تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي نظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، على مدار 18 يوما، بأربع مقرات على مستوى الجمهورية ، تضمنت محافظات: الإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ، والمرحلة الثانية مقرها أسيوط وضمت محافظات: أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، والمرحلة الثالثة ومقرها الأقصر وضمت محافظات : الأقصر والبحر الأحمر والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد، والمرحلة الرابعة وضمت محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية".

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