"فؤاد" و"عودة" يتابعان اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن بالجامع الأزهر

تابع د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم، اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات بالجامع الأزهر مدة ثمانية أيام، يُجرى خلالها اختبار المتقدمين من عدد من محافظات الوجه البحري، إذ يبلغ عددهم ٣٨٧٤ متسابقا.

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها ٣٨٧٤ متسابقا، تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة د. عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف د. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق، صرح د. عبد المنعم فؤاد، بأن مقر الاختبارات بالجامع الأزهر، والتي تضم المتقدمين من محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والغربية والسويس والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، هو رابع مقرات إجراء الاختبارات التي وفرتها الإدارة العامة للجامع الأزهر تيسيرا على المتقدمين من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح د. هاني عودة، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.



وأعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن رابط الاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.