السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مروة فخري توضح جهود مبادرة "حياة كريمة" في دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا

حياة كريمة
حياة كريمة

أوضحت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، جهود المبادرة في دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا، حتى تكون قادرة على الإنفاق على نفسها وعلى أسرتها، قائلة: "إن مبادرة حياة كريمة في بداية إطلاقها واستراتيجيتها كانت تهدف إلى تمكين كل مصري ومصرية، ولم تقتصر على تمكين المواطن فقط". 

أهداف مبادرة حياة كريمة

وأضافت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة" المذاع عبر فضائية extra news، إن مبادرة حياة كريمة تهدف تعريف كل سيدة بأنها بجوارها وتدعمها في كل خطوات الحياة، ولذلك كانت أولى خطوات المبادرة هي تمكين المرأة المصرية في كل القرى والنجوع، بحيث تكون على دراية كاملة بحقوقها وواجباتها من خلال الكثير من البرامج التوعوية والتثقيفية، مثل التوعية بالشمول المالي، وكيفية البدء في المشروع الخاص من خلال محفظة مالية، وكيفية التعامل مع أي حالة من حالات الإدمان إذا حدثت في الأسرة، بالإضافة إلى التمكين الجماعي من خلال إقامة المشاغل، والتمكين الاقتصادي الفردي عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

مبادرة حياة كريمة الدكتورة مروة فخري التمكين الاقتصادي البرامج التوعوية الشمول المالي

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