الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تمكين المرأة.. "حياة كريمة" تساعد سيدة بورشة خاصة لمساندتها في ظروف المعيشة

حياة كريمة
حياة كريمة

تسعي «حياة كريمة» إلى ضمان حياة آمنة للمواطن المصري، والأسر الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات خاصة جنوب الصعيد ومنهم محافظة قنا، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وحلولها في كافة المجالات وتمكين المرأة والشباب اجتماعيًا وفكريًا، والمساهمة في تقليل معدلات الفقر وتحسين الأوضاع الاقتصادية  للأسر الأكثر احتياجا  في مناطق عملها، وتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي من خلال تمكين الأسر المستهدفة بالأدوات التي تدعمهم من الخروج من الحالة الصعبة التي يمروا بها والاعتماد على الذات بمجهوده.

 حياة كريمة تساعد سيدة بورشة خاصة

 من جهتها، قالت سيدة محمود إنها بعد  أن تمكنت من التدريب وتتعلم الحرف اليدوية عن طريق الورش التي وفرتها حياة كريمة لجأت إلى طلب ورشة خياطة، لبدء مشروع خاص بها لتمكينها اقتصادياً، موضحة أن التدريب الذي نظمته حياة كريمة للفتيات أفادنى كثيرًا وسعيا إلي تحقيق حلمي بورشة خاصة بس، وأوضحت سيدة أن المبادرة لم تتردد في مساعدتها في عمل المشروع الذي نجح فيها، موضحة الورشة ساعدتني أنا والكثير من الفتيات التي قدمت بتدريبهم مجاناً.

ورشه خاصة

وروت "سيدة" ظللت سنوات كثيرة أريد أن أتعلم مهنة تساعدني في العمل بعد أن تخرجت من الدبلوم ، ومجرد أن سمعت عن إعلان حياة كريمة بتدريب الفتيات علي الورش الحرفية والخياطة ذهب للتقديم ونجحت في أن أتعلم بكل سهولة حتي تمكن بإستلام ورشة خاصة بي بمساعدة المبادرة.

 وتابعت" معظم أصدقائي كانوا يسخرون مني عند ذهابي الي الورش لأتعلم الخياطة ولم يتوقعوا أن المبادرة سوف تساعدني بفتح ورشه خاصة ولكن الحلم أصبح واقعاً".

 أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية منذ انطلاقها، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة يد العون سيدة ورشة خاصة

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