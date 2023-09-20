متطوع بـ حياة كريمة: مبادرة "أنت الحياة" استهدفت تقديم الدعم لـ30 ألف مواطن (فيديو)

قال عاطف اسماعيل، متطوع بمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، إنه يقود فريق العمل اللوجيستي بمبادرة "أنت الحياة"، وبدوره الإشراف علي كل فاعليات المبادرة، مُشيراً إلي أن المبادرة تستهدف 30 ألف مواطن علي مدار أيام عملها من خلال فعالياتها المتنوعة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة مثل وزارتي التعليم والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان وعدد من جمعيات المجتمع المدني.

وأكد أنهم عملوا خلال أيام المبادرة علي تمكين المواطنين المشاركين في المبادرة من الإستفادة من الخدمة المُقبلين عليها ضمن فعاليات المبادرة.

وقد استمرت المبادرة على مدار عدة أيام، قدمت خلالهم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.



فعاليات المبادرة

وقد شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

كذلك الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

جدير بالذكر أنه قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، وضمن مبادرة حياة كريمة أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة.

