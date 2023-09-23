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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 42.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد 24 سبتمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 42.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

يطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 18.5 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 24 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 18.5 مليار في 26-3-2024، واستحقاق طرح الـ 24 مليار جنيه في 24-9-2024.

 

مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزى المصرى ونظيره الفيتنامى لتعزيز التعاون المشترك

 

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 /2023.

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