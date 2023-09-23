السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خلال ساعات.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وخطوات الاستعلام عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تناقلت الكثير من الأنباء فى الساعات القليلة الماضية تعلن عن نية اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية بعدما تم إغلاق باب تسجيل الرغبات الثلاثاء الماضي وانتهاء مرحلة المراجعة والتدقيق حيث من المنتظر أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال ساعات قليلة عبر الرابط الرسمي.

استعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن للطلاب الاستعلام والحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بمجرد إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية عن طريق الضغط على الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

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لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

8 خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الخطوة الأولى 

الدخول على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

الخطوة الثانية 

اختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية

الخطوة الثالثة 

اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

الخطوة الرابعة 

 اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

الخطوة الخامسة 

إدخال رقم الجلوس.

الخطوة السادسة 

إدخال الرقم السري.

الخطوة السابعة  

إدخال الرقم التأكيدي ثم الضغط على الخطوة التالية.

الخطوة الأخيرة 

تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ومن المعلن عنه  أنه سوف يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، خلال 72 من غلق التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب للمعاهد والكليات وفقا للحدود الدنيا للقبول في الجامعات لطلاب الشهادات الفنية 2023 -2024 لكل التخصصات نظامي ثلاث وخمس سنوات.

وبعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سوف تبدأ  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  فتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 للتحويل بين الكليات والمعاهد وفقا لضوابط التحويلات التي حددتها في تنسيق الجامعات.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وزارة التعليم العالي تسجيل الرغبات موقع التنسيق الالكتروني بوابة الحكومة المصرية

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