السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة جندي في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري بين أذربيجان وأرمينيا بكاراباخ

أذربيجان وأرمينيا
أذربيجان وأرمينيا

شهد إقليم كاراباخ، مساء اليوم السبت، انتهاكات لوقف إطلاق النار الساري بين أذربيجان وأرمينيا.

وأصيب جندي أذربيجاني في انتهاك لوقف إطلاق النار الساري، حسبما أعلنت القوة الروسية لحفظ السلام المنتشرة في هذه المنطقة، اليوم السبت، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز قبل قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، أنها رصدت انتهاك لوقف إطلاق النار في منطقة مارداكيرت، وأصيب جندي في القوات المسلحة الأذربيجانية خلال تبادل للنيران.

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أرمينيا تأمل بالبقاء فى ناجورنو كاراباخ وسط مخاوف من طرد عشرات الآلاف

انفصاليو كاراباخ يسلمون أسلحتهم ويتفاوضون مع باكو للانسحاب

وزارة الدفاع الروسية إن الانفصاليين الأرمن في ناجورنو كاراباخ بدأوا تسليم أسلحتهم وعتادهم العسكري، تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وأضافت أن الجماعات المسلحة سلّمت ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 وحدة أسلحة صغيرة وخمسة آلاف طلقة ذخيرة.

وذكرت الوزارة أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل مهامها في إقليم ناجورنو كاراباخ، وأنها على اتصال دائم بأذربيجان والسكان الأرمن في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت حالتي انتهاك لوقف إطلاق النار منذ إعلان سريانه، وأضافت أنه لم تقع أي إصابات جرائها.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي كان على مدى عقود في قلب الصراع مع أرمينيا المجاورة.

وشنت أذربيجان، يوم الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الأرمينية، وطالبت الأرمن بإلقاء أسلحتهم وحل الحكومة الانفصالية.

وبعد يوم واحد، وافقت سلطات ناجورنو كاراباخ على المطالب، لكن المحادثات حول كيفية إعادة دمج الإقليم الانفصالي في أذربيجان لا تزال مستمرة.

في هذا السياق، أعلن الانفصاليون في ناجورنو كاراباخ، الجمعة، عن أنهم يتفاوضون مع باكو على سحب قواتهم.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن أمله في أن يتمكن الأرمن من البقاء في ناجورنو كاراباخ وسط مخاوف من أن أذربيجان، التي تقول إنها تسيطر على المنطقة بعد هجوم عسكري هذا الأسبوع، تسعى إلى طرد عشرات الآلاف من الأشخاص.

كاراباخ أذربيجان أرمينيا وقف إطلاق النار حفظ السلام القوات المسلحة الأذربيجانية

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