السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انفصاليو كاراباخ يسلمون أسلحتهم ويتفاوضون مع باكو للانسحاب

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الانفصاليين الأرمن في ناجورنو كاراباخ بدأوا تسليم أسلحتهم وعتادهم العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية.

وأضافت إن الجماعات المسلحة سلمت ست مركبات مدرعة وأكثر من 800 وحدة أسلحة صغيرة وخمسة آلاف طلقة ذخيرة.

وذكرت الوزارة أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل مهامها في إقليم ناجورنو كاراباخ وأنها على اتصال دائم بأذربيجان والسكان الأرمن في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت حالتي انتهاك لوقف إطلاق النار منذ إعلان سريانه، وأضافت أنه لم تقع أي إصابات جرائها.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم الذي كان على مدى عقود في قلب الصراع مع أرمينيا المجاورة.

وشنت أذربيجان يوم الثلاثاء الماضي  عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المواقع الأرمنية، وطالبت الأرمن بإلقاء أسلحتهم وحل الحكومة الانفصالية.

وبعد يوم واحد، وافقت سلطات ناجورنو كاراباخ على المطالب، لكن المحادثات حول كيفية إعادة دمج الإقليم الانفصالي في أذربيجان لا تزال مستمرة.

في هذا السياق، أعلن الانفصاليون في ناجورنو كاراباخ الجمعة أنهم يتفاوضون مع باكو على سحب قواتهم.

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