أكرم القصاص: "الأستاذ هيكل" أسطورة للأجيال القديمة والمعاصرة

علق الكاتب الصحفي، أكرم القصاص، على احتفال قناة الوثائقية بمئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الاحتفالية تؤكد وجود واستمرار وقدرة الأستاذ هيكل على التأثير في الوسط الإعلامي وأنه لم يغب.

وأضاف أن الاحتفالية شهدت تنوعًا في الأجيال المعاصرة والقديمة التي تعلمت منه، لأن هناك أكثر من جيل تعلم من الأستاذ هيكل وتفاعل معه.

وأشار إلى أن هناك أجيالًا وُلدت في العقدين الأخيرين وما زالت تحتفظ للأستاذ هيكل بالأسطورية، لأنه كان أسطورة، وكانت هناك قمم كبيرة للصحافة في عهده وتتلمذ على يد الأستاذ محمد التابعي، وعاصر أجيالًا من كبار الصحفيين والذين تفوق عليهم جميعًا.