كاتب صحفى يكشف تفاصيل الفيلم الوثائقى عن محمد حسنين هيكل

كشف الكاتب الصحفي، إمام أحمد، رئيس تحرير البرامج والأفلام الوثائقية في قناة الوثائقية، عن تفاصيل الفيلم الوثائقي عن الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية"الحياة"، مساء اليوم السبت، إن القناة تعمل على الفيلم الوثائقي للأستاذ هيكل منذ عام، بتوجيهات من أحمد الدريني رئيس الإنتاج الوثائقي.

وأضاف أن هناك فريقا كاملا عمل على هذه الفكرة وتم التصوير خارج مصر في لندن وباريس وعمان، مع قيادات أممية عالمية كبيرة، بجانب اللقاءات التي تم تصويرها داخل القاهرة مع عدد من السياسيين والصحفيين.

وأوضح أنهم خلال 3 أجزاء من العمل حاولوا أن يقدموا سيرة الأستاذ هيكل على كل المستويات، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لعدد من القضايا التي تخص تاريخنا الحديث أثناء تناول سيرة الأستاذ هيكل مثل ثورة يوليو والعدوان الثلاثي والعديد من المحطات المهمة التي كان هيكل شريك فيها.