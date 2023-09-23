مدن المنيا الجامعية تتجهز بـ17 مبني وغرف فندقية وأماكن لذوي الاحتياجات

أنهت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد كم انتهت من إجراءات تسكين الطلاب والطالبات، حيث تضم الجامعة 17 مبني طلابي يستقبل الطلاب والطالبات حسب الشروط والقواعد التي وضعتها الجامعة ومنها الأولوية لطلاب وطالبات المحافظة ذات المسافات البعيدة عن محافظة المنيا والتقدير الدراسي للطلاب القدامي ومجموع درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة للطلاب الجدد.

ومن جانبه اكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أن المدن الجامعية من أهم القطاعات الحيوية التي تقوم بدور خدمي، وتقديم رعاية للطلاب فى جامعة المنيا، بتوفير حياة جامعية متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم, ورعايتهم اجتماعيا وصحيا ورياضيا وثقافيا. ويبلغ عدد المباني 18 مبني منهم مبني تجري به أعمال صيانة حاليا وتسع هذه المباني 6000 طالبا مغتربا.

مشيرا إلى أن هذه المباني يوجد بها مكتبة مخصصة للطلاب وأماكن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يوجد بها رامبات لمساعدة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول والصعود للمباني بججانب أن المطعم المركزي بالجامعة يوفر 10 ألاف وجبة تتم بنظام الحجز المقدم بناء على طلب الطلاب.

وأوضح فرحات، أن مباني المدن الجامعية موزعة كالآتى : مدينة الطلبة وتضم المبانى أرقام (ب ،ج ،ه ، د، و ،الفائقين ) بطاقة استيعابية 2222 و مدينة الطالبات خارج الحرم الجامعي وتضم المبانى أرقام (5،2،1) بطاقة إستيعابية 588 . ومدينة الطالبات داخل الحرم (4،3،2،1،المتفوقات،طب بيطرى بالمنيا الجديدة) بطاقة استعابية 2285، حيث أعلنت الجامعة تفاصيل التقديم للسكن بالمدينة الجامعية التابعة لها للطلاب المقيدين بها في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتسمح جامعة المنيا للطلاب المغتربين من البنين والبنات بالإقامة في المدينة الجامعية الملحقة بها نظير مقابل مادي رمزي. ويتم قبول الطلاب بعد المفاضلة بينهم لشغل الأماكن الخالية بالمدينة الجامعية، بالنظر إلى عدة اعتبارات تتعلق ببعد المسافة وغيرها.