السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدن المنيا الجامعية تتجهز بـ17 مبني وغرف فندقية وأماكن لذوي الاحتياجات

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد غرف المدن الجامعية

أنهت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد كم انتهت من إجراءات تسكين الطلاب والطالبات، حيث تضم الجامعة 17 مبني طلابي يستقبل الطلاب والطالبات حسب الشروط والقواعد التي وضعتها الجامعة ومنها الأولوية لطلاب وطالبات المحافظة ذات المسافات البعيدة عن محافظة المنيا والتقدير الدراسي للطلاب القدامي ومجموع درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة للطلاب الجدد.

381568742_1484825905613918_8791157222448827309_n

ومن جانبه اكد الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة أن المدن الجامعية من أهم القطاعات الحيوية التي تقوم بدور خدمي، وتقديم رعاية للطلاب فى جامعة المنيا، بتوفير حياة جامعية متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم, ورعايتهم اجتماعيا وصحيا ورياضيا وثقافيا. ويبلغ عدد المباني 18 مبني منهم مبني تجري به أعمال صيانة حاليا وتسع هذه المباني 6000 طالبا مغتربا.

 مشيرا إلى أن هذه المباني يوجد بها مكتبة مخصصة للطلاب وأماكن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يوجد بها رامبات لمساعدة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدخول والصعود للمباني بججانب أن المطعم المركزي بالجامعة يوفر 10 ألاف وجبة تتم بنظام الحجز المقدم بناء على طلب الطلاب.

381500231_836578037931611_6902619614229581738_n

وأوضح فرحات، أن مباني المدن الجامعية موزعة كالآتى : مدينة الطلبة وتضم المبانى أرقام (ب ،ج ،ه ، د، و ،الفائقين ) بطاقة استيعابية 2222 و مدينة الطالبات خارج الحرم الجامعي وتضم المبانى أرقام (5،2،1) بطاقة إستيعابية  588 . ومدينة الطالبات داخل الحرم  (4،3،2،1،المتفوقات،طب بيطرى بالمنيا الجديدة) بطاقة استعابية 2285، حيث أعلنت الجامعة  تفاصيل التقديم للسكن بالمدينة الجامعية التابعة لها للطلاب المقيدين بها في العام الدراسي الجديد 2023-2024. 

وتسمح جامعة المنيا للطلاب المغتربين من البنين والبنات بالإقامة في المدينة الجامعية الملحقة بها نظير مقابل مادي رمزي. ويتم قبول الطلاب بعد المفاضلة بينهم لشغل الأماكن الخالية بالمدينة الجامعية، بالنظر إلى عدة اعتبارات تتعلق ببعد المسافة وغيرها.

جامعة المنيا 6 ألاف طالب وطالبة المدن الجامعية بالمنيا فندقية للوافدين أماكن لذوي الأحتياجات الخاصة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

شيرين تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "أدمن" صفحتها على "تويتر" (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة