رئيس جامعة المنيا: تسهيلات لأبناء الجامعة الوافدين للحصول على تجديد الإقامة

أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، على أنه استكمالاً لجهود الجامعة في دعم أبنائها من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتأكيدا للأولوية التي توليها الدولة المصرية لجذب ورعاية الطلاب الوافدين؛ قامت الجامعة بالتواصل مع الوزارات المعنية، والجهات التنفيذية، والتنسيق مع إدارة الجوازات، وتوفير كافة سبل الدعم لتيسير إنهاء إجراءات الإقامة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بجامعة المنيا، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وتضمنت التسهيلات التي قامت بها الجامعة تيسير الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات لطلابها من الوافدين وتوفير وسيلة لانتقالهم لمقر إدارة الجوازات بأسيوط لإنهاء إجراءات منحهم الإقامة.

وأشار فرحات إلى أن الجامعة تبنت استراتيجية لجذب ورعاية أبنائها من الطلاب الوافدين من خلال مكتب إدارة الوافدين بالجامعة؛ لتيسير جميع الإجراءات اللازمة لتقدمهم للدراسة بالجامعة، وتيسير إجراءات التحاقهم وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية، والحرص على حل مشاكلهم وتذليلها سريعاً، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

من ناحية آخرى، كان رئيس جامعة المنيا، قد أعلن عن بدء تنفيذ وتطوير مخطط الموقع العام لجامعة المنيا، الذي يتبنى معايير الاستدامة، من خلال طابع معماري مميز يعكس هوية الجامعة البصرية وخلفيتها التاريخية العريقة، ويعزز بنيتها التحتية الفنية والتفاعلية وجعلها أكثر حيوية مع التقنيات الحديثة والأنشطة الذكية، ويتكامل مع مختلف الأنشطة الجامعية، بما ينعكس علي سلوك الطلاب وقدراتهم المعرفية، مشيرا بأن التصميمات الجديدة تستهدف نمط تخطيطي يحقق أعلي كفاءة وظيفية وسهولة في الاستخدام والوصول لأي نقطة بالموقع العام الجامعي، ويعيد التخطيط للأماكن الخضراء والأرصفة والممرات، وأماكن الانتظار والاستذكار للطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المخطط يقوم على تقديم خدمات مميزة للطلاب بتصميمات عصرية تستخدم تكنولوجيا عصرية صديقة للبيئة، وتوفر كافة وسائل الربط لمباني الجامعة طبقاً لأحدث المعايير لخدمة الطلاب والطلاب ذوي الهمم، مؤكداً أنه بدء توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجامعية والمطعم المركزي كمرحلة أولى واستكمالها في باقي الكليات لخدمات المعامل البحثية والطلاب.