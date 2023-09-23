حزب الاتحاد يدشن هاشتاج "اطلب_من_الرئيس" شعارًا لفعالياته

عقدت الهيئة العليا لـحزب الاتحاد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطته التنفيذية للفعاليات التي ينظمها خلال الفترة القادمة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تعكس طموح واتجاهات أعضاء الحزب وجماهيره في مختلف المحافظات المصرية.

شعار الحزب

واختار الحزب شعار «اطلب_من_الرئيس»، ليكون عنوانًا لكافة فعالياته ليكون صوت الجماهير المصرية وجسرًا بين الجماهير والرئيس، في اتجاهين الأول يعبر عن نبض المصريين والثاني يشرح ويوضح الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية.

وأعلن رضا صقر، رئيس الحزب، عن عقد لقاء جماهيري أسبوعي في مقر الحزب مع أعضاء الحزب وقيادات الأحزاب المصرية لعرض مطالب الجماهير وطموحهم خلال المرحلة المقبلة، واستعراض ما حققته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، كما سيعقد الحزب لقاءات جماهيرية موسعة في العديد من المحافظات المصرية.

ودعا صقر الأحزاب والقوى السياسية مشاركة الحزب في شعاره الذي يستهدف إتاحة للشعب المصري ليعبر عن طموحه وأحلامه خلال السنوات القادمة تحت قيادة الرئيس السيسي.