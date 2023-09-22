الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب الاتحاد: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لتكملة الحلم

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يدعم وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكملة المشوار التنموي الذي بدأ منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، نريد تكملة الحلم.

دعم الرئيس في الانتخابات 

وأكد رضا صقر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري مشارك في التنمية المجتمعية التي شهدها الوطن على مدار العشر سنوات الماضية، لذا من حق المصريين أن يكتمل هذا الحلم حتى النهاية.

وأضاف في حديثه، أن مصر استطاعت التصدي للأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت مصر بتدشين عدد من المشروعات القومية والمبادرات المصرية من أجل إعانة المواطنين على صدى الأزمات الخارجية.

مصر دولة آمنة مستقرة

وتابع: "مصر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، لذا الشعب المصري مدرك لكل هذه الصعاب الخارجية، ولهذا ليست هناك استجابة كبيرة للشائعات الخارجية التي تهدف لإسقاط الوطن".

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد اكسترا نيوز قناة إكسسترا نيوز دعم الرئيس في الانتخابات القادمه

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