أمين عام حزب الاتحاد: انتخابات الرئاسة 2024 تتوهج ديمقراطيًا في مشهد يليق بمصر

أكد الكاتب الصحفي والخبير الاعلامي محمد مصطفى ابو شامة الأمين العام والمتحدث الرسمي لحزب الاتحاد، أن موقف حزبه الداعم للرئيس السيسي نابع من إيمان وقناعة بما تم انجازه خلال السنوات العشر الماضية، ورغبة من الحزب وجماهيره في استكمال الرئيس لمشروعه الحضاري ومسيرة الاستقرار والتنمية اللتين تمثلان ركيزتين أساسيتين نهضت بهما مصر من كبوتها فيما بين ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وأوضح أمين حزب الاتحاد، أن اصطفاف أعضاء حزبه من كافة محافظات الجمهورية خلف الرئيس السيسي يتكامل مع مشهد الاحتشاد التاريخي من العديد من الاحزاب المصرية، التي تمثل قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري الذي يتأهب ليستكمل مع الرئيس الانجازات الكبرى، لتدخل بها مصر عصر “الجمهورية الجديدة”، وفق ما خخطت الحكومة في “رؤية مصر 2030”، التي تضع وطننا الغالي على خارطة الدول القادرة.

أبوشامة: دعم حزب الاتحاد لترشح الرئيس السيسي لاستكمال المشروع الحضاري والاستقرار والتنمية

وأكد أبو شامة، أن تزايد أعداد المرشحين للمنصب الرئاسي يثرى العملية الديمقراطية، ويرسم مشهدًا انتخابيًا يليق بمصر، معبرًا عن تقديره لرئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، وكذلك رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، معتبرًا أن نيتهم للترشح خطوة على الطريق الصحيح، متمنيًا منهم ومن جميع المرشحين تقديم أفكارهم المدروسة عبر برنامج علمي يعكس عراقة احزابهم وقدراتهم السياسية وعرضها على الشعب ليقرر ويختار، لأن هذا التفاعل الديمقراطي يؤسس لمسار سياسي جديد، ويحقق إصلاحًا حقيقيًا وعد به الرئيس السيسي قبل أكثر من عام، ومهد له حوارًا وطنيًا أثرى الحياة السياسية ومهد الطريق لمستقبل سياسي ديمقراطي يصل بنا إلى دولة مدنية ديمقراطية كما ينص الدستور المصري.

وكان رئيس حزب الاتحاد رضا صقر، قد أعلن أمس بعد العديد من الاجتماعات التشاورية مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأمانات المحافظات، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، وهو ما لاقى ترحييًا وتاييدًا من اعضاء وجماهير الحزب على مستوى الجمهورية.