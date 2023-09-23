السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"50 عامًا من العزة".. تحطم أسطورة التفوق الجوى الإسرائيلى فى حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

عرضت وزارة الدفاع، برومو لحرب أكتوبر المجيدة، بالتزامن مع الذكرى الـ50 للنصر حمل عنوان "50 عامًا من العزة".

وقال التقرير: "الحرب أظهرت كفاءة المقاتل المصري، ومكنته من استعادة الأرض، والكرامة".

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب بهي الدين نوفل، رئيس هيئة العمليات المشتركة للقوات المصرية، السورية أثناء حرب أكتوبر، إن الأمر بالنسبة للهجوم كتبة بخط يده، وهو أمر عبورنا وعبور سوريا، وأمر وحدتنا كعرب".

بينما أضاف اللواء أحمد إحسان، من القوات المسلحة السورية، أنه تم التنسيق بين القيادة في سوريا والقيادة في مصر لساعة الصفر.

وأكد اللواء حسن الجريدلي، مساعد رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة الأسبق، أن الضربة الجوية تمت بـ220 طيارة وتم تدمير كل الأهداف الخاصة بالعدو الإسرائيلي، وبذلك تحطمت أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي في الساعات الأولى للحرب.

حرب أكتوبر المجيدة وزارة الدفاع

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