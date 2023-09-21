سناء منصور عن حرب أكتوبر: نصر مجيد.. وهذا ما قالته لى جيهات السادات

قالت الإعلامية القديرة سناء منصور إنها كانت تعيسة الحظ وسعيدة الحظ في الوقت نفسه أثناء حرب أكتوبر 1973، مشيرة إلى أنها كانت في مدينة مونت كارلو في تلك الإذاعة الوليدة.

وأضافت "منصور"، خلال حديثها عن نصر أكتوبر 1973: "كنت تعيسة لأني مش مع شعبي وأسرتي وحياتي كلها الموجودة في مصر، وكان نفسي أشارك في الأحاسيس الرهيبة التي شعر بها الشعب المصري بعد النصر في حرب أكتوبر المجيدة".

وتابعت: "كنت سعيدة جدًا إني لعبت دورًا صغيرًا عندما كنت مسئولة في راديو مونت كارلو خارج مصر"، مشيرة إلى أن يوم 6 أكتوبر عام 1973 وصلت ستوديو الإذاعة ورئيس التحرير الفرنساوي أبلغني أن مصر دخلت الحرب وحطمت خط بارليف.

وأردفت: "نقلنا كل ما جاء في وكالات الأنباء العالمية وقتها عن الحرب وكلها كانت تقول إن الجيش المصري يتقدم ويحقق النصر".

سناء منصور: بث راديو مونت كارلو استمر 17 ساعة بسبب الحرب

وواصلت: "قررنا مد الإرسال واستمر البث 17 ساعة وبيتنا في الاستوديو وقتها وقلبنا الجو العام لراديو مونت كارلو".

وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية أرسلت رسالة للخارجية الفرنسية لتهنئة راديو مونت كارلو على العمل الرائع في تغطية حرب أكتوبر، وفي الوقت نفسه تسلمت الخارجية الفرنسية رسالة من إسرائيل تحتج فيها على ما يقدمه الراديو الفرنساوي.

وأوضحت أنه عندما شعر الفرنسيون بأن هناك تغييرًا جذريًا في سياسة راديو مونت كارلو جاءوا إلينا وحدثت مشادات وقدمت استقالتي لكن لم تُقبل وعدنا مرة أخرى.

وتابعت: "عندما قررت إجراء حوار مع زوجة الرئيس الراحل أنور السادات السيدة جيهان السادات، قابلتني وقالت لي رفعتوا رأسنا وأبلغتني أنها أثناء زيارتها للضباط في ميدان المعركة كانت ترى الضباط يسمعون راديو مونت كارلو".