يوسف القعيد لـ"الشاهد": ذكرى نصر أكتوبر من مناسبات تأسيس مصر الحديثة

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن ذكرى نصر أكتوبر من مناسبات تأسيس مصر الحديثة التي ننعم بظلها ومناخها العام، مؤكدًا: "لولا أكتوبر لم نكن لنعيش الآن كما نحيا في دولة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف القعيد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أنه التحق بالجيش المصري عام 1965 وتجنيده كان في الإسكندرية، ثم انضممت لمعسكر تدريب المشاة، مشيرًا إلى أنه تم توزيعه خلال المعسكر على سلاح الخدمات الطبية.

يوسف القعيد: قضيت خدمتي بالجيش المستشفى العسكري العام بغمرة

وتابع: "حصلت على فرقتين وتم توزيعي على المستشفى العسكري العام للعائلات في غمرة بالقاهرة"، مشيرًا إلى أنه قضى خدمته في المستشفى العسكري العام.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .