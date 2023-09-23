تسجيلات نادرة لقادة الجيش تكشف قصة اختراق خط "بارليف" بحرب أكتوبر (فيديو)

كشف البرومو الثالث من فيلم “حرب أكتوبر”، عن تسجيل نادر وصف فيه الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان القوات المسلحة أثناء أكتوبر 1973، أداء الجيش المصري يوم 6 أكتوبر بأنه “كان رائعًا”.

وقال الفريق سعد مأمون، قائد الجيش الثاني أثناء حرب أكتوبر 1973، خلال البرومو الذي نشرته وزارة الدفاع عبر صفحتها على موقع "يوتيوب"، إنه كان لديهم في الدقائق الأولى للضفة الشرقية للقناة 19800 مقاتل.

مهاجمة النقاط الحصينة بخط بارليف

وأكد الفريق فؤاد عزيز غالي، قائد فرقة المشاة خلال حرب أكتوبر، أنه في نفس الوقت بدأت المفارز المكلفة بمهاجمة النقاط الحصينة في خط بارليف، وسقط هذا الخط خلال 18 ساعة من بدء العملية الهجومية.