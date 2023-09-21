50 عامًا من النصر.. الرائد محمد عبدالمنعم يكشف أسرار حرب أكتوبر 1973

خصصت القناة الأولى، فقرة بعنوان "كُتب النصر" للحديث عن أسرار وخبايا حرب أكتوبر تزامنًا مع مرور 50 عامًا على انتصارات 1973 التي حققها الجيش المصري، وذلك لتسليط الضوء على الإنجاز الذي قام به المصريون آنذاك.

"6 أكتوبر الحرب الإلكترونية الأولى"

وفي الذكرى الأولى لنصر أكتوبر، أصدر الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، كتابًا بعنوان "6 أكتوبر الحرب الإلكترونية الأولى"، مستعرضًا جهود تسليح الجيش المصري، وكذلك تدريب جنوده وضباطه على الأسلحة المتطورة لتحقيق الانتصار الخالد.

وشارك "عبدالمنعم" كضابط برتبة رائد في حرب أكتوبر، وكان له دور بارز في خطة الخداع الاستراتيجي، من خلال نشر أخبار صحفية مضللة للعدو الإسرائيلي قبل الحرب.

كما عمل محررًا عسكريًا في جريدة "الأهرام"، وأيضًا مستشارًا صحفيًا لرئاسة الجمهورية، ورئيسًا لمجلس إدارة روزاليوسف، ومن واقع خبرته في العمل بمركز عمليات الرئيس للدفاع الجوي، حرص على تبسيط المصطلحات العسكرية للقارئ غير المتخصص وقدَّم في كتابه ملخصًا لتطوير أنظمة الدفاع الجوي حول العالم، وقارن بين الأنظمة الدفاعية التي استخدمتها مصر قبل حرب يونيو عام 1967، والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي استعان بها الجيش المصري في حرب 1973.

الضربة الجوية الأولى

وأبرز المؤلف دور الضربة الجوية الأولى في شل مراكز الإعاقة والتوجيه الإلكتروني لدى العدو، ونجاح قواتنا الجوية في مواجهة أسطورة الطيران الإسرائيلي المدعوم من الدول الغربية بطائرات أكثر تطورًا مثل "الميراج وسكاي هوك، وغيرهما".

خصص محمد عبدالمنعم، فصلًا لمعجزة بناء حائط الصد للصواريخ والذي حمى سماء مصر أثناء المعركة، بفضل عبقرية المقاتلين المصريين الذين أحسنوا استيعاب التكنولوجيا المتطورة في منظومة الدفاع الجوي.

واختتم المؤلف كتابه، بفصل عن نتائج حرب أكتوبر إقليميًا وعالميًا، والأثر الذي أحدثته على مستوى التطور التكنولوجي للأسلحة، فضلًا عن تغير العديد من المفاهيم والمناهج لدى مراكز البحوث العسكرية حول العالم.