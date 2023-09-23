السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومى للبحوث" يواصل إطلاق قوافله الطبية بالمحافظات

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أهمية الدور المجتمعي للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعزيز المشاركة الفعالة فى خدمة المواطنين وتقديم الرعاية الطبية وتنظيم القوافل الخدمية، لافتًا إلى أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم وظائف المؤسسات التعليمية والبحثية؛ لقدرتها على تقديم حلول تسهم فى بناء المجتمع وحل مشكلاته، وكذا توظيف الإمكانات المادية والخبرات البشرية التى تمتلكها مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث إلى تنظيم المركز قافلة طبية إلى مركز إطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك من خلال لجنة التنمية المجتمعية برئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود.

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إجراء الكشف الطبى على المواطنين 

وأشار درويش إلى أن تنظيم القافلة الطبية جاء استمرارًا للدور المجتمعي للمركز في تقديم كافة أوجه الدعم لأهالي القرى الأكثر احتياجًا؛ لإجراء الكشف الطبى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأوضح القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث أن القافلة تضمنت أطباء في عدة تخصصات مختلفة، منها: الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، الأطفال، أمراض النساء والتوليد، أمراض القلب، ذوي الاحتياجات الخاصة، المخ والأعصاب، والرمد، لافتًا إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، كما تم صرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز القومي للبحوث.

وأضاف الدكتور حسين درويش أنه رافق القافلة الطبية العيادة المجهزة المتنقلة الخاصة بالمركز القومى للبحوث (عيادة الأمراض الباطنية والنساء)، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القافلة 3700 مريض.

كشف أستاذ الأمراض المعدية بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، الدكتور أحمد علام، عن تنفيذ المعهد حاليا العديد من المشروعات البحثية لرصد ومتابعة ومكافحة الأمراض الفيروسية في الحيوانات بدعم من المركز.

البحث العلمي أهمية الدور المجتمعي لهيئات البحثية تقديم الرعاية الطبية خدمة المواطنين المركز القومي للبحوث

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