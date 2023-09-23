ترقبوا السماء.. ظاهرة فريدة تحدث في القاهرة الأربعاء

كشف الدكتور ياسر عبدالهادي، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تساوي ساعات الليل والنهار تماما يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، حيث ستشرق الشمس في الساعة ٦:٤٦ صباحا وتغرب في نفس الساعة ٦:٤٦ مساء.

الاعتدال الخريفي

وأوضح عبدالهادي أن غالبية الناس تعتقد وتردد مقولة أن تساوي ساعات الليل والنهار يحدث يوم الاعتدال الخريفي أو يوم الاعتدال الربيعي، وهذه المقولة غير دقيقة علمياً.

وقال إن تساوي ساعات الليل والنهار تماما يحدث في هذين اليومين "الاعتدال الخريفي والربيعي" عند خط الاستواء فقط، والأفضل لأي مكان آخر أن نقول "تقارب طولي الليل والنهار".

وأضاف أن التساوي التام يحدث حسب خط عرض المكان الذي يُحدث الفارق في المعادلة ويسبب تأخر هذا التساوي.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن عن بدء فصل الخريف في مصر ودول النصف الشمالي من الكرة الأرضية اليوم، وطوله سيكون حوالي 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة حتى الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر القادم.