مسئول بـ"حياة كريمة": المتطوعون يسهلون تقديم الخدمات لأهالى الإسماعيلية

قال إبراهيم الهويدي، مسئول المتابعة الميدانية لمتطوعي حياة كريمة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية، إن فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، شهدت إقبالا كبيرا من أهالي المركز، ما يعادل ألفي مستفيد في اليوم الواحد.

مهام المتطوعين

وعن دور المتطوعين في المبادرة، أوضح أنهم قاموا بتنظيم الفعاليات المقامة وتسهيل تقديم مختلف الخدمات للأهالي بشكل سريع، وإرشاد المواطنين كذلك لمختلف القوافل، منها الصحية والتعليمية وملتقى التوظيف، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في توصيل الخدمات لهم، دون تحميلهم أي مشقة خلال مشاركتهم في المبادرة.

كما أكد أن مركز القنطرة غرب شهد أكبر فاعلية في تاريخه بتنظيم مبادرة "أنت الحياة" على أرضه.

وعلى مدار ٦ أيام متواصلة، آخرها أمس، نفذت «حياة كريمة» أنشطة «أنت الحياة» فى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، مثل وزارات: الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، إلى جانب المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة.

أنشطة المبادرة في الإسماعيلية

وقدمت المبادرة على مدار عدة أيام، مجموعة من الخدمات والأنشطة المتنوعة، من بينها ندوات توعية للسيدات، ودورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، فضلًا عن إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وتنظيم ملتقى توظيف، علاوة على إرسال قوافل طبية للكشف وصرف العلاج بالمجان.

كما تم تنظيم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة، ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، إلى جانب ورش حكى ومعرض كتاب ومسرح عرائس للأطفال، فضلًا عمّا تقدمه مبادرة «اتكلّم هنسمعك» من دعم نفسى، إلى جانب قوافل «غارمين»، التى تتضمن توعية بهذا الملف.

وكانت قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.