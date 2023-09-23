السبت 23 سبتمبر 2023
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"القاهرة الإخبارية" تكشف جدول أعمال البابا فرنسيس فى فرنسا (فيديو)

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

كشف خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن جدول أعمال البابا فرنسيس خلال زيارته فرنسا، مشيرًا إلى أن مدينة مارسيليا استقبلت البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وكانت في استقباله رئيسة الوزراء الفرنسية، ثم استقل البابا سيارته متجهًا إلى كنيسة الأم الحنونة، وقام بالصلاة في الكنيسة مع الرعاة.

وأضاف شقير، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن البابا فرنسيس توجه إلى مكان مخصص لضحايا البحر الأبيض المتوسط من مهاجرين والبحارة، حيث وقف متأملًا وداعيًا لهم، مطالبًا خلال كلمته في الكنيسة فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بأهمية رعاية واتخاذ قرارات مهمة تجاه المهاجرين.

جدول أعمال البابا فرنسيس

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، أن بابا الفاتيكان بعد الانتهاء من زيارته الكنيسة، سيصل لمنتدى ميد للمتوسط وهو منتدى خاص بالمشاكل التي تعانيها دول البحر الأبيض المتوسط، وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزوجته اللقاء الختامي لهذا المنتدى.

وتابع: "هناك دعوات كثيرة من اليمين المتطرف لتفهم قضايا المهاجرين، ولكن ما زالت بعض من التصريحات تعتبر غير حميمية بالنسبة للبابا الفاتيكان، بينما اليسار الفرنسي رحب بزيارة البابا، وليس أمامه سوى انتقاد واحد، وهو حضور الرئيس الفرنسي الصلاة التي ستكون بعد ظهر اليوم".

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