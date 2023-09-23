السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بابا الفاتيكان: عرقلة إنقاذ المهاجرين فى البحر "لفتة كراهية"

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

شدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، على أن الواجب يتطلب إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق في البحر.

وأشار بابا الفاتيكان خلال مراسم مشتركة لأتباع الديانات المختلفة، إلى أن ذلك "واجب إنساني" وأن الذين يعرقلون عمليات الإنقاذ يبدون "لفتة كراهية".

وأدى البابا فرنسيس (86 عامًا) مع المشاركين صلوات أمام نصب تذكاري لمن ماتوا في البحر غرقًا.

وكان رئيس أساقفة مرسيليا الكاردينال جان مارك أفلين، وهو فرنسي مولود في الجزائر، قد انتقد في وقت سابق السياسيين الذين يمنعون المنظمات غير الحكومية وسفنها من إنقاذ الغرقى.

وقال فرنسيس: "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى البشر يُعامَلون كأوراق للمساومة ويسجنون ويعذبون بطرق فظيعة، ولم يعد بإمكاننا مشاهدة مآسي غرق السفن الناجمة عن أعمال التهريب بما فيها من قسوة".

وأضاف: "يجب إنقاذ الأشخاص الذين يواجهون خطر الغرق عندما يُتركون وسط الأمواج، إنه واجب إنساني وواجب حضاري"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

ويقوم البابا فرنسيس بزيارة تستغرق 27 ساعة إلى مرسيليا في ختام اجتماعات للشباب والأساقفة الكاثوليك من منطقة البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد البابا فرنسيس اجتماعين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت.

شدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على أن الواجب يتطلب إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون خطر الغرق في البحر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان البحر مرسيليا الغرق

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