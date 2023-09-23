ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" يكرم مصطفى زمزم

كرم الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، فى دورته السابعة، لستشارى تطوير منظمات المجتمع المدنى مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لجهوده فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوية وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبمشاركة وفود من 42 دولة.

فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة

أقيمت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى تحت شعار "الحياة حلوة"، وبالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وتم التكريم خلال فعاليات حفل الإفتتاح الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وكان فى استقبال ضيوف الملتقى سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس الملتقى وحضر حفل الإفتتاح والتكريم الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بالإضافة للفيف من قيادات الراى وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بشان الأشخاص ذوى الإعاقة من بينهم الفنانة صفاء ابو السعود والفنان هانى شاكر.

وجاء فى حيثيات اختيار مصطفى زمزم للتكريم أنه وكأحد الكوادر البارزة فى العمل الأهلي المصري آمن بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الدعم وتقديم كل الخدمات لهم ونجح من خلال قيادته لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن ينفذ بإحترافية شديدة مبادرات انسانية رائدة مثل "عنيك فى عنينا" التي استهدفت العمل على تجفيف منابع الإعاقة البصرية من الأصل بالإكتشاف المبكر لأمراض العيون وتقديم كل التدخلات الطبية المطلوبة وما حققته من نجاح مبهر فى الوصول بخدماتها إلي أكثر من مليون مواطن مصري فى قرى ونجوع مصر المختلفة وبخاصة الأشد إحتياجاً منها وفى المناطق الحدودية والنائية كما سعى أن يساعد بشكل مباشر شرائح الإعاقات البصرية من خلال رفع كفاءة مركز المكفوفين النموذجي فضلاً عن إتاحة العديد من المناطق مثل حى الزمالك لكل الأشخاص ذوى الإعاقة وقبل هذا كله دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل أنشطتنا.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية من بينها مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.