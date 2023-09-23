السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بسيارة نقل في أوسيم

حريق
حريق

اشتعل حريق بسيارة نقل بمنطقة بشتيل في أوسيم، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة، بمنطقة بشتيل في أوسيم، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بسيارة نقل، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

حريق بسيارة سيارة نقل بشتيل اوسيم الحماية المدنية غرفة النجدة بالجيزة

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