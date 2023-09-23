السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ1.1 مليون جنيه.. إحباط ترويج 30 كيلو مخدرات فى الشرقية

مخدرات
مخدرات

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة أحد العناصر الإجرامية، لترويج كمية من المواد المخدرة على عملائه، وداهمت القوات مكان اختبائه وتمكنت من ضبطه، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامى مقيم بمحافظة الشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركزشرطة بلبيس بالشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط تاجر مخدرات الشرقية

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرامًا، كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.1 مليون جنيه تقريبًا.

وزارة الداخلية المواد المخدرة مكافحة المخدرات عنصر إجرامي بلبيس بالشرقية مخدر الهيدرو

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