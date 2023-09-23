عفاف راضي تنعى شقيقها المخرج منير راضي

نعت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، شقيقها المخرج منير راضي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وكتبت عفاف راضي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي.. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

عفاف راضي

منير راضي

ورحل المخرج منير راضي، عن عالمنا صباح اليوم، وتُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر.

يذكر أن منير راضي، ينتمي لعائلة فنية ساهمت في إنتاج أفلام: "العمر لحظة، أبناء الصمت، حائط البطولات"، كما عمل مساعد مخرج في فيلم "أبناء الصمت"، أحد أوائل الأفلام التي تم تصويرها من مواقع الأحداث الحقيقية وعرضت بعد حرب أكتوبر مباشرة.

منير راضي، هو مخرج مصري، من مواليد 1943، حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986، عمل مساعدًا للإخراج لابن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة أفلام، هي: (أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز)، كما عمل في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل: (الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت)، كما أنتج مسلسلي: (البخلاء، وبيت الدمية)، أول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم (أيام الغضب) عام 1989.

آخر حفلات عفاف راضي

كانت آخر حفلات الفنانة الكبيرة عفاف راضي، خلال مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ31 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، والذي أحيته بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبي.

وقدمت خلال الحفل باقة مختارة من أعمالها التي قدمتها على مدار مشوارها الفني الطويل منها: سلم سلم، يلا يا دنيا، غرب الجزيرة "للأخوين رحباني"، يا وابور الساعة 12، يمكن على باله، لمين يا قمر، وحدي، أبعد يا حب، عوج الطاقية، هوا يا هوا، وبتسأل، هو الطريق، يهديك يرضيك وغيرها، واختتمت الحفل بأغنيتها الشهيرة "مصر هي أمي".